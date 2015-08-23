Боевики готовят картинку для российских СМИ: хотят обстрелять населенные пункты близ Донецка

Как говорится в переданном УНИАН заявлении СВР, украинская разведка добыла информацию о намерениях террористов обстрелять из оружия, применение которого запрещено положениями Минских соглашений (реактивные системы залпового огня и оружие калибра свыше 120 мм или 100 мм), населенные пункты в районе Донецка.

«Согласно задумке, российские СМИ сразу намерены обвинить в этом Вооруженные силы Украины, поскольку к ним якобы „случайно” попадет „любительская” видеосъемка того, как лица в украинской военной форме разворачивают артиллерийские установки и осуществляют обстрелы», - отмечается в заявлении.

«Особенно цинично выглядят намерения авторов провокации осуществить ее в день государственного праздника Украины и во время переговоров президента Украины с лидерами Германии и Франции относительно будущего мирного урегулирования на востоке Украины», - добавили в СВР.

Служба внешней разведки Украины предостерегает инициаторов и потенциальных участников провокации от совершения столь циничного преступления против человечности и предупреждает о неотвратимости наказания в соответствии с нормами национального и международного прав

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко заявлял, что боевики в форме украинских военных готовят провокации на День Независимости.

«Главари «ДНР» и «ЛНР» активно распространяют неправдивую информацию о якобы наступлении украинских войск. У боевиков есть униформа украинских военных, и они готовятся обстреливать жилые кварталы оккупированных городов, чтобы дискредитировать украинскую армию», - сказал он.

По словам Лысенко, создав нужную картинку для российских СМИ, боевики смогут получить повод для наступления на украинские позиции.

Он также призвал жителей временно оккупированных городов быть начеку, спрятаться в безопасное место в случае обстрела со стороны боевиков.