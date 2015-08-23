Лысенко: боевики готовят провокации на День Независимости

По информации украинской разведки, боевики готовят ряд провокаций на празднование Дня Независимости 24 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.

«Главари "ДНР" и "ЛНР" активно распространяют лживую информацию о якобы наступлении украинских войск. Боевики имеют униформу украинских военных и готовятся обстреливать жилые кварталы оккупированных городов, чтобы дискредитировать украинскую армию», - сказал он.

Читайте такжеНочь в зоне АТО: боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня

По словам Лысенко, создав нужную картинку для российских СМИ, боевики смогут получить повод для наступления на украинские позиции.

Он также призвал жителей временно оккупированных городов быть наготове, спрятаться в безопасное место в случае обстрелов со стороны боевиков.