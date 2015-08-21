Ночью боевики обстреляли молочную ферму в Донецкой области, погиб сторож

10:50, 21 августа 2015
Война
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Сегодня около 2 часов ночи террористы обстреляли село Прохоровка Волновахского района, погиб мужчина 1960 года рождения.

пожар, ферма Матейченко / 06274.com.ua

Как сообщили УНИАН в Волновахском райотделе ГУМВД Украины в Донецкой области, снаряды попали на территорию молочной фермы. Сторож предприятия получил ранения, несовместимые с жизнью.

На место направлена следственно-оперативная группа. Последствия обстрела задокументированы.

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Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

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