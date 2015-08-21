Ночью боевики обстреляли молочную ферму в Донецкой области, погиб сторож
10:50, 21 августа 2015Война
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Сегодня около 2 часов ночи террористы обстреляли село Прохоровка Волновахского района, погиб мужчина 1960 года рождения.
Огонь велся по селу в Волновахском районе / 06274.com.ua
Как сообщили УНИАН в Волновахском райотделе ГУМВД Украины в Донецкой области, снаряды попали на территорию молочной фермы. Сторож предприятия получил ранения, несовместимые с жизнью.
На место направлена следственно-оперативная группа. Последствия обстрела задокументированы.
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Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
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