Ночью боевики обстреляли молочную ферму в Донецкой области, погиб сторож

Сегодня около 2 часов ночи террористы обстреляли село Прохоровка Волновахского района, погиб мужчина 1960 года рождения.

Как сообщили УНИАН в Волновахском райотделе ГУМВД Украины в Донецкой области, снаряды попали на территорию молочной фермы. Сторож предприятия получил ранения, несовместимые с жизнью. На место направлена следственно-оперативная группа. Последствия обстрела задокументированы. Читайте такжеБоевики обстреляли ряд позиций сил АТО вблизи Донецка Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

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