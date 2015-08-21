В Дзержинске СБУ задержала агента фейковой спецслужбы террористов (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по заданию кураторов из террористической группировки «МГБ ДНР» злоумышленница собирала разведывательную информацию, используя своих знакомых и коллег из службы такси, где работала диспетчером.

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Данные она передавала члену группировки «МГБ ДНР» во время личных встреч, а также мобильным телефоном. При этом она осознавала, что информация будет использована террористами для ведения боевых действий против украинских подразделений в районе проведения антитеррористической операции.