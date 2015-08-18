ОБСЕ фиксирует наличие тяжелого вооружения в районе Мариуполя с обеих сторон конфликта на Донбассе

Как говорится в отчете миссии за 17 августа, опубликованном сегодня, наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотных летательных аппаратов, кроме обстрела Сартаны, зафиксировали другие случаи военных сражений на восток, север и северо-восток от Мариуполя.

В частности, инструкторы миссии сообщают, что на подконтрольных районах боевикам "ДНР", беспилотники миссии заметили девять основных боевых танков в Староласпе (60 км северо-восточнее Мариуполя), один танк в Новоласпе (60 км северо-восточнее и севернее Мариуполя), три артиллерийские установки в поселке Октябрь (30 км северо-восточнее Мариуполя), а также зафиксировали четыре артиллерийские установки на буксире, которые были накрыты камуфляжной сеткой в населенном пункте Зайченко (26 км северо-восточнее Мариуполя).

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В то же время, на украинской территории беспилотники миссии заметили один танк в Гранитном (48 км северо-восточнее Мариуполя), пять самоходных гаубицы и одно командное транспортное средство в Приовражном (20 км северо-восточнее Мариуполя), а также две артиллерийские установки в Аслановом (15 км северо-восточнее Мариуполя).

Также, беспилотники пролетая над Лебединским (16 км к востоку от Мариуполя), Ломакиным (16 км северо-восточнее Мариуполя), Сартаной и Талаковкой (17 км северо-восточнее Мариуполя) наблюдали за большим количеством свежих воронок одновременно как на полях, так и в жилых кварталах.

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Как сообщал УНИАН ранее, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает, что обстрел поселка Сартана, что находится близ Мариуполя в Донецкой области, произошел с применением запрещенной Минскими договоренностями артиллерии, которая должна была быть отведенной на определенные расстояния от линии разграничения.