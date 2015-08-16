Тандит назвал причину срыва обмена пленными в формате 13 на 13 (видео)

Об этом в эфире "112 каналу" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Он подчеркнул, что обмен пленными в формате 13 на 13 был сорван боевиками, которые в последний момент выдвинули новые требования.

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"В последний момент, когда Ковальчук уже поехал в Донецк, возникли определенные трудности. Мы увидели, что нас пытаются затянуть в процесс, фактически обманным путем не отдав наших ребят, о которых мы заранее говорили. Было принято решение возвращаться для того, чтобы, возможно, с понедельника продолжить переговорный процесс, чтобы забрать наших ребят", - отметил Тандит.

При этом он заявил, что обмен пленными сорвался из-за угрозы безопасности для украинцев, которых удерживают боевики.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что боевики в последний момент сорвали обмен пленными, подготовка к которому длилась три месяца.