Тропа сквозь минное поле: жители Луганщины рассказали о неофициальном пункте пропуска на линии контакта

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила о заявлениях местных жителей на Луганщине о существовании неофициального пункта пропуска на оккупированные территории.

Как информирует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине, ее наблюдателям в подконтрольном властям Украины поселке Золотое-4 рассказали в пятницу, 15 августа, что такой пункт существует рядом, передает Радио Свобода.

По словам людей, через него с территорий, захваченных группировкой «ЛНР», на местный рынок ежедневно приходит более 200 человек.

Как говорят жители, люди переходят через линию контакта тропой сквозь минное поле. Сепаратисты при этом пропускают по свободной части территории на оккупированную только тех, кто там зарегистрирован, рассказывают они.

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В последнее время на пунктах пропуска через линию контакта образуются большие очереди через введенный новый порядок пропуска, что, среди прочего, предусматривает более подробные, чем раньше, проверки. Значительную часть людей в очередях составляют жители оккупированных территорий, которые едут на свободные территории, чтобы купить продукты или лекарства, которые там значительно дешевле.

Из-за этого на линии контакта, на подконтрольной Украине территории планируют создать логистические центры на помощь жителям оккупированных территорий, где можно будет купить лекарства и продукты по ценам свободной части Украины. Но, как сообщал на днях глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, боевики на Луганщине начали прицельные обстрелы тех мест, отведенных для строительства таких логистических центров.