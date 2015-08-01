Боевики заставляют местных жителей рыть окопы якобы за нарушение "комендантского часа"

Во временно оккупированном боевиками Новоазовске действует "комендантский" час, за нарушение которого всех мужчин без исключения забирают на рытье окопов или принудительные работы.

Об этом сообщает организация "Оборона Мариуполя" на своей странице в Facebook.

"Так, с 23.00 в городе действует "комендатский" час, за нарушение которого всех мужчин без исключения забирают на рытье окопов или принудительные работы. Срок исправительных работ может колебаться от нескольких суток до двух недель", - говорится в сообщении.

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Боевики сами определяют, "исправился" ли задержанный или нет. Организация отмечает, что таким образом, оккупанты решают вопрос с бесплатной рабочей силой.

"В конце июля на трассе, соединяющей Новоазовск с некогда популярным курортным поселком Седово, появились "заградотряды", состоящие из представителей "МГБ", которые останавливают всех людей проезжающих либо проходящих мимо. После обыска человек чем либо не понравившейся боевикам отправляется в грузовой "Урал" для последующего допроса "с пристрастием". Кому повезет, тех забирают родственники, другие бесследно исчезают или опять таки роют окопы…" - отмечается в сообщении.

Также в "Обороне Мариуполя" заявляют, что в самом Седово сейчас находится большое количество боевиков и военных в форме российского образца, говорящих с "характерным российским говором".