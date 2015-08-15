Опубликовано видео допроса боевика батальона "Сомали"

"Задержали боевика батальона "Сомали". Пошел воевать в "ДНР" за еду и за деньги. Ранее судимый, в рядах бандформирования состоял с августа 2014 года", - написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Аброськин также привел несколько фактов из рассказа задержанного.

Отмечается, что "у большинства наших сограждан, ставших боевиками, близкие выехали на подконтрольную Украине территорию".

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"В батальонах боевиков воюют российские наемники. К примеру, в батальоне "Сомали" 60%- местные, 40%-наемники, в том числе из РФ. Учат местных "ополченцев" "советники" - так называют российских военных, которые приезжают на оккупированную территорию для обучения боевиков", - говорится в сообщении.

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"В конце ноября прошлого года после очередной учебы одна из рот батальона "Сомали" поехала в Ростов за танками, которые перед доставкой в Донецк надо было расконсервировать. Там же донецкие боевики были на учебных стрельбах. По дороге, в районе Куйбышева, встретили несколько КамАЗов, которые везли танки для боевиков в Донецкую и Луганскую области", - написал руководитель областной милиции.

Ранее УНИАН сообщал, что боевик террористической группировки "ДНР" рассказал о своем разочаровании в "службе" в рядах террористов. По словам боевика, в "ДНР" он занимался документацией в одном из "штабов".