Боевики продолжают накрывать позиции сил АТО из артиллерии и минометов - штаб
Сегодня, 13 августа, в зоне АТО незаконные вооруженные формирования несколько уменьшили количество обстрелов позиций украинских войск.
Как и в предыдущие дни, основная активность врага фиксировалась в темное время суток, сообщают в пресс-центре АТО.
Так, на Артемовском направлении около 1 ночи диверсионно-разведывательная группа противника пыталась обойти опорный пункт украинских военных в районе Семигорье. А в 2.05 по позициям сил АТО в этом же поселке била вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра.
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"На Донетчине в половине 3 ночи 122-миллиметровая артиллерия оккупантов вела огонь по Новгородском. А почти в 16 боевики из 120-миллиметровых минометов и гранатометов обстреляли Авдеевку", - говорится в сообщении штаба.
В районе Мариуполя, около полуночи, бандформирования дважды вели огонь по опорным пунктам ВСУ в Орловском со 122-миллиметровой артиллерии, а вблизи Широкино били со 120-миллиметровых минометов. Также с 14.05 боевики дважды обстреляли Старогнатовку из артиллерии 152 калибра.
С 5.10 и почти час наемники били из артиллерии калибра 152 миллиметра и минометов по позициям украинских войск в Болотном, что на Луганщине.
"В течение дня враг преимущественно с провокативной целью применял стрелковое вооружение вдоль линии разграничения", - подчеркнули в пресс-центре.
Сегодня, 13 августа, в зоне АТО незаконные вооруженные формирования несколько уменьшили количество обстрелов позиций украинских війсь...Posted by Пресс-центр АТО on 13 августа 2015 г.