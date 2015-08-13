Боевики продолжают накрывать позиции сил АТО из артиллерии и минометов - штаб

Как и в предыдущие дни, основная активность врага фиксировалась в темное время суток, сообщают в пресс-центре АТО.

Так, на Артемовском направлении около 1 ночи диверсионно-разведывательная группа противника пыталась обойти опорный пункт украинских военных в районе Семигорье. А в 2.05 по позициям сил АТО в этом же поселке била вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра.

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"На Донетчине в половине 3 ночи 122-миллиметровая артиллерия оккупантов вела огонь по Новгородском. А почти в 16 боевики из 120-миллиметровых минометов и гранатометов обстреляли Авдеевку", - говорится в сообщении штаба.

В районе Мариуполя, около полуночи, бандформирования дважды вели огонь по опорным пунктам ВСУ в Орловском со 122-миллиметровой артиллерии, а вблизи Широкино били со 120-миллиметровых минометов. Также с 14.05 боевики дважды обстреляли Старогнатовку из артиллерии 152 калибра.

С 5.10 и почти час наемники били из артиллерии калибра 152 миллиметра и минометов по позициям украинских войск в Болотном, что на Луганщине.

"В течение дня враг преимущественно с провокативной целью применял стрелковое вооружение вдоль линии разграничения", - подчеркнули в пресс-центре.