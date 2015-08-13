Боевики концентрируют огневую активность в районе Донецка - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

По его словам, на Луганском направлении противник продолжает придерживаться тактики ведения «беспокоящего» огня, пытаясь найти слабые места в обороне. Такие провокации обычно осуществляются вечером и не несут значительной угрозы для украинских военных.

«Вчера вражеские провокации произошли в Станично-Луганском районе, возле Счастья, на север от Бахмутской трассы, а также возле Золотого и Троицкого. Фактов использования бронетехники и ствольной артиллерии со стороны незаконных вооруженных формирований на этих рубежах не зафиксировано», - сообщил он.

По словам Мотузяника, на Донецком направлении продолжаются перестрелки и вражеские провокации вблизи Светлодарской дуги. В частности вчера, еще до рассвета, украинские военные отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая двигалась со стороны Дебальцево. На этом участке фронта боевики применяли лишь стрелковое оружие и гранатометы. Обстановка спокойная и полностью контролируемая.

«На запад от Светлодарского водохранилища ситуация значительно хуже. Противник продолжает обстрелы передовых позиций украинских войск, разворачивая бронетехнику, артиллерию и минометы в жилых кварталах Горловки, в частности в поселке шахты 6-7, откуда боевики ведут прицельный огонь на север – в сторону Майорска и Зайцевого на запад – в сторону Ленинского и Кирова. В ходе ночных обстрелов противника в Дзержинске ранены двое гражданских и разрушены 4 дома», - сообщил представитель АП по вопросам АТО.

Также противник активизировал обстрелы украинских опорных пунктов, прикрывающих линию фронта от Горловки до Донецка. Разведка подтверждает: артиллерия НВФ – 122 - и 152-миллиметровые гаубицы, а также установки «Град» развернуты в Ясиноватой, и вчера они активно обстреливали прифронтовой район, где перекрещиваются дороги Горловка – Красноармейск и Константиновка – Донецк. Также на рубежах от Новгородского до Верхньоторецького состоялась череда мелких провокаций боевиков.

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«В районе Донецка оккупанты перешли к открытому и систематическому применению реактивных установок «Град» на ключевых участках противостояния: в треугольнике Опытное – Водяное – Пески. Боевые действия с применением артиллерии и танков не прекращаются даже днем, а ночью вражеские артобстрелы продолжаются непрерывно», - заявил Мотузяник.

«В ходе противостояния боевики вновь обстрелялииз гаубиц Авдеевку. Напоминаем, что этот город регулярно страдает от огня боевиков. В частности два дня назад вражеские снаряды повредили газораспределительный пункт. В результате этого варварского обстрела почти 500 семей остались без газа, повреждены туберкулезный диспансер и частные дома», - отметил он.

Как сообщил Мотузяника, в районе Красногоровки и Марьинки продолжаются перестрелки между боевиками и силами АТО. Применение тяжелого вооружения здесь затруднено через плотную жилую застройку. На юг от Донецка противник провел мощный артобстрел сил АТО вблизи с. Новобахмутовка, что тоже недалеко от Марьинки. «Подчеркиваем: ранее на этом участке фронта было тихо», - сказал Мотузяник.