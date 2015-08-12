Боевики обстреляли блокпост в Станице-Луганской, ранен боец ВСУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, ночью из минометов террористы обстреляли Болотное и Сизое Станично-Луганского района. Сам райцентр боевики обстреляли из стрелкового оружия. В результате обстрелов блокпоста получил ранение военнослужащий 128-й бригады ВСУ – водитель отделения минометного взвода.

«Практически по всей линии вдоль линии разграничения наблюдается тишина, за исключением локальных перестрелок. Такое впечатление, что террористы в последние дни пристреливались из запрещенного оружия, а теперь просто ждут, как на это будет реагировать международное сообщество и Украина», – сказал руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

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Как сообщал УНИАН, в течение вчерашнего дня – 11 августа, бандформирования 87 раз нарушили режим прекращения огня. 12 раз наемники применили артиллерию, 21 – минометы, 5 – реактивные системы залпового огня БМ-12 «Град», 65 раз обстреливали позиции сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия.