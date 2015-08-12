Турчинов заявил о формировании силами АТО активной обороны в случае наступления боевиков

Об этом сообщили в пресс-службе СНБОУ.

«Мы формируем в зоне проведения АТО активную оборону, усиливая наши Вооруженные силы новым оружием и военной техникой», - сказал Турчинов. Он отметил, что, усиливая военный потенциал, «мы четко придерживаемся Минских соглашений».

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Секретарь СНБО подчеркнул, что новая и уже находящаяся в зоне АТО артиллерия размещена на расстоянии, согласованном Минским протоколом.

«В то же время, активная оборона предусматривает быструю и эффективную реакцию на любые провокации со стороны противника», - пояснил он.

Как вчера сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед, говоря о материально-техническом обеспечении Вооруженных сил Украины, отметил, что годовым планом закупок на текущий год по направлению тылового обеспечения планируется централизованно поставить товаров и услуг для ВСУ на сумму свыше 7 млрд грн.