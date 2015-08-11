На тыловое обеспечение ВСУ в этом году предусмотрено более 7 млрд грн - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

В частности, говоря о материально-техническом обеспечении Вооруженных сил Украины, Мехед отметил, что годовым планом закупок на текущий год по направлению тылового обеспечения планируется централизованно поставить товаров и услуг для ВСУ на сумму свыше 7 млрд грн.

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На сегодняшний день, сказал он, заключено 495 договоров и дополнительных соглашений на сумму 5 млрд 600 млн грн. В частности, 43 договора на поставку горюче-смазочных материалов общей суммой около 2 млрд грн; 336 договоров и 48 дополнительных соглашений на закупки вещевого имущества на сумму около 2 млрд грн; 54 договора и дополнительные соглашения о предоставлении услуг по питанию на сумму свыше 1,5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН ранее, Министерство обороны продолжает работу по переводу системы обеспечения войск на стандарты НАТО. В частности, утвержден ряд приказов об использовании соглашений по стандартизации в НАТО. Это "Методы баллистических испытаний персональных бронированных средств защиты и боевого обмундирования", "Защита глаз военнослужащих"; "Маркировка размеров для взаимозаменяемости боевой обуви".