На Донбассе в целом находится 42-43 тысячи боевиков и солдат РФ - Минобороны
01:40, 11 августа 2015Война
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В Министерстве обороны считают, что количество российско-сепаратистских войск на востоке Украины составляет 42-43 тыс. человек.
REUTERS
Об этом заявил директор департамента социальной и гуманитарной политики Минобороны Валентин Федичев в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Украинская правда.
По его словам, количество вооруженных формирований РФ на Донбассе колеблется от 8 до 13 тысяч, а боевиков "ДНР" и "ЛНР" - от 32 до 34 тысяч.
"Общее количество - это примерно 42-43 тысячи российско-сепаратистских войск", - сказал Федичев.
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Как сообщал УНИАН, в начале мая президент Петр Порошенко заявил, что количество сил противника на Донбассе составляет 40 тыс. человек и еще 50 тыс. сосредоточено вдоль украинско-российской границы.
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