Россия формирует очередной "гумконвой" на Донбасс

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, утром 10 августа из Ногинского спасательного центра в Подмосковье грузовые автомобили отправились в Ростовскую область.

"Очередная, по счету 35-я, гуманитарная колонна формируется в Ростовской области на территории Донского спасательного центра МЧС России. Там к грузовым автомобилям из Ногинска присоединятся машины из других регионов России", - сказал представитель МЧС РФ.

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Планируется, что «гуманитарная колонна» отправится в ближайшие дни.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО Украины заявляют, что все российские «гумконвои» направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».

30 июля этого года 34-й российский так называемый «гумконвой» вторгся на Донбасс без согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей и в нарушение норм международного и отечественного законодательства.