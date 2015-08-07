Боевики из танка почти час обстреливали Счастье

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«На Луганщине, около 7 утра, почти час преступники из танка били по поселку Счастье», - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, незаконные бандформирования в дальнейшем основную огневую активность с применением запрещенного вооружения сосредоточили на Донецком направлении в темное время суток.

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«Так, с полуночи до 6 утра из 120-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по нашим позициям в Опытном и Водяном. А из артиллерии калибра 122 миллиметра наемники били по Авдеевке, Первомайскому, Опитному. В полпервого ночи враг из танка вел огонь по опорному пункту сил АТО в Песках», - подчеркивает пресс-центр.

Кроме того, около 3 ночи наемники целенаправленно обстреливали со 122-миллиметровой артиллерии мирные кварталы Авдеевки.

«А на Артемовском направлении, с 13 до 14 часов противник из 120-миллиметровых минометов, танков и БМП, бил по украинским позициям в населенном пункте Зайцево», - отмечает пресс-центр.