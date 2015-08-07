Режим прекращения огня в зоне АТО будет контролировать новый генерал-майор (фото)
Новым руководителем украинской группы в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) назначен генерал-майор Борис Кременецкий.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-офицера украинской стороны СЦКК Руслана Семенюка.
"6 августа в СЦКК состоялась плановая ротация: к выполнению обязанностей руководителя группы украинской стороны приступил генерал-майор Борис Кременецкий", - сообщил Семенюк.
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Отмечается, что среди задач общего центра Кременецкий назвал реализацию решений по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы в Минске: в рамках процессов демилитаризации и отвода вооружения определенных калибров, пресечения случаев ведения огня вдоль линии разграничения сторон, снижения напряженности вооруженного противостояния, содействия восстановлению инфраструктуры на востоке.
Кроме того, отмечается в сообщении, Кременецкий отметил высокий уровень профессионализма генерал-майора Андрея Тарана, который перед этим возглавлял украинскую группу.