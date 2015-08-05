За сутки в зоне АТО получили ранения 5 пограничников и 1 военнослужащий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«В течение суток незаконные вооруженные формирования продолжали вести обстрелы мест совместного несения службы пограничных подразделений и ВСУ, при этом огонь велся и из танков. В общей сложности российские наемники три раза открывали огонь по блокпостам», - говорится в сообщении.

В частности, боевики в очередной раз атаковали блокпост «Марьинка». «Сначала до двух часов ночи вчера они вели огонь из минометов. В общем неподалёку от места несения службы разорвалось около 100 мин. Также боевики использовали АГС, стрелковое оружие и зенитную установку. Позже в обстреле они задействовали танк, из которого было произведено семь выстрелов, и ПТУР, а также продолжали применять стрелковое оружие и зенитную установку», - сообщили в ГНСУ.

Украинские военные ответным огнем из стрелкового оружия, гранатометов и АГС не позволили боевикам приблизиться к занятым позициям. Однако вследствие огневого противостояния три пограничника и один военнослужащий ВСУ получили ранения. Один из пограничников доставлен в военно-медицинский госпиталь МО. Состояние его здоровья удовлетворительное, сообщили в пограничном ведомстве.

Также вчера террористы обстреливали из стрелкового оружия и зенитной установки блокпост «Золотое», на котором совместно находятся пограничники и военнослужащие ВСУ.

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Кроме того, во время обстрела боевиками н.п. Станично-Луганское под огонь также попало пограничное подразделение. В результате выстрелов два пограничника получили легкие ранения, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение 4 августа боевики 81 раз нарушили режим тишины.