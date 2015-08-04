Боевики за день почти 20 раз использовали запрещенное вооружение

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

«Основные обстрелы позиций сил АТО состоялись с полуночи до 5 утра на Донецком направлении. С 12 ночи и почти до 1 оккупанты трижды обстреливали Новгородское из 120-миллиметровых минометов. Также около 1 по Водяном, а в 4.35 по Марьинке боевики били из танков. С 1.40 и до 2.25 наемники применяли артиллерию 122 калибра по позициям сил АТО в поселке Первомайское», - говорится в сообщении.

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В пресс-центре также отмечают, что «не было уютно ночью и в мирных жилищах Опытного. Оккупанты дважды били по гражданским зданиях поселка из 120-миллиметровых минометов. А около часа ночи со стороны Ясиноватой по жилым кварталам Авдеевки вела огонь артиллерия 152 калибра».

На Артемовском направлении, вблизи поселка Ленинское, почти в час ночи диверсионно-разведывательная группа оккупантов до 10 человек пыталась проникнуть вглубь территории. В результате боевого столкновения с бойцами АТО враг отступил.

Уже в течение дня, в светлое время суток, незаконные бандформирования в основном с провокационной целью применяли стрелковое вооружение. Однако уже в 14.20 и 14.50 наемники вели огонь из 120-миллиметровых минометов по опорных пунктах в районе Новотошкивки, что в Луганской области

«В целом, с полуночи и до 18 часов наемники около 20 раз использовали вооружение, которое по минскому соглашению должно быть отведено от линии разграничения», - подчеркивается в сообщении.