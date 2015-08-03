"Черный тюльпан": как ищут погибших военных на Донбассе - BBC (видео)

Волонтерская организация "Черный тюльпан", которая ищет и идентифицирует погибших солдат Первой и Второй мировых войн, сейчас сосредоточилась на пропавших без вести в зоне конфликта на Донбассе, говорится в сюжете BBC.

Волонтеры с разрешения представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" пересекают линию разграничения и ведут поиски в районах, где могут быть останки солдат.

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"Черный тюльпан" обнаружил и распознал останки 613 военных. Еще от 300 до 1500 солдат считаются пропавшими без вести.

Над этим репортажем работала съемочная группа в составе корреспондента ВВС Тома Барриджа, продюсера Вилла Вернона и оператора Стюарта Антробуса.