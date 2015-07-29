Волонтеры возобновили поиски и вывоз тел погибших военнослужащих из зоны АТО

Об этом председатель правления ВОО «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин написал на своей странице в Facebook.

«Состояние дел на сегодня миссии "Черный Тюльпан". К нам поступило огромное количество обращений от простых людей и общественных организаций с предложением оказать помощь, с призывом - "не оставляйте работу!". Получив помощь, мы посчитали, что не в праве прекратить работу, ожидая решения вопроса или официальной реакции (которой пока так и нет) государства. Поэтому без шума и пыли отремонтировали машины, провели ротацию и ребята продолжают свою работу. Сегодня работают в Углегорске», - написал он.

Жилкин также отметил, что миссия будет работать, «на сколько хватит ресурсов и сил».

«Если, конечно, наших волонтеров не уберут из проекта… Проблемы, поднятые нами - не решаются.

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Пока по частной инициативе провожу встречи и консультации с людьми, которые могут изменить ситуацию», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в начале июля волонтеры миссии «Черный тюльпан» («Эвакуация 200»), которые занимались поиском, эксгумацией и вывозом тел военнослужащих, погибших в зоне антитеррористической операции, приостановили свою деятельность.

«Мы вынуждены приостановить наше участие в миссии" Эвакуация - 200 "(Черный Тюльпан). Причины банальны: отсутствие средств на ремонт транспорта (две машины стоят в ожидании ремонта, одна из лысыми колесами), не за что возмещать волонтерам командировочные средства, проездные, расходные материалы. Не определен наш статус - ребята уже использовали свои отпуска на работах! А за что семьи кормить? Я уже молчу о том, что никто из наших так и не получил статус участника», - написал на своей станице в Facebook Жилкин.

Гуманитарная миссия «Черный тюльпан» («Эвакуация 200») стартовала в сентябре 2014 года. В работе миссии принимали участие около 120 добровольцев из разных регионов Украины. По состоянию на конец февраля 2015 волонтеры миссии вывезли из зоны АТО 390 тел погибших украинских военных. Гуманитарная миссия «Эвакуация-200» («Черный тюльпан») - это волонтерский проект Минобороны (проект гражданско-военного сотрудничества), Национального военно-исторического музея Украины и ВОО «Союз «Народная память»».