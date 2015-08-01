Под Мариуполем после активных боевых действий возобновилось перемирие – Лысенко
В зоне проведения антитеррористической операции на Мариупольском направлении после активизации 30 июля боевых действий возобновилось перемирие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На Мариупольском направлении после активных боевых действий возобновилось перемирие», - сказал он.
Читайте такжеПод Мариуполем подорвались двое саперов - ИС
По словам Лысенко, в течение минувших суток на этом направлении была зафиксирована только одна вооруженная провокация с применением стрелкового оружия - у села Чермалык.
Также представитель АП заявил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют случаи ограничения их работы со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР».
«Особенно вопиющий случай произошел в поселке Октябрь Новоазовского района. Наблюдателям было отказано во въезде в этот населенный пункт, а впоследствии на ближайшем блокпосту оккупантов боевик достал пулемет и стал угрожать наблюдателям миссии», - подчеркнул представитель АП.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате активных боевых действий погибли двое украинских военных, еще 12 получили ранения.