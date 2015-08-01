Под Мариуполем после активных боевых действий возобновилось перемирие – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На Мариупольском направлении после активных боевых действий возобновилось перемирие», - сказал он.

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По словам Лысенко, в течение минувших суток на этом направлении была зафиксирована только одна вооруженная провокация с применением стрелкового оружия - у села Чермалык.

Также представитель АП заявил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют случаи ограничения их работы со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР».

«Особенно вопиющий случай произошел в поселке Октябрь Новоазовского района. Наблюдателям было отказано во въезде в этот населенный пункт, а впоследствии на ближайшем блокпосту оккупантов боевик достал пулемет и стал угрожать наблюдателям миссии», - подчеркнул представитель АП.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате активных боевых действий погибли двое украинских военных, еще 12 получили ранения.