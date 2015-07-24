В секторе "М" сообщили о сутках настоящего перемирия

Силы "ДНР" были активны только в разведке, которую проводили с помощью беспилотников.

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Ярослава Чепурного.

Читайте такжеПорошенко заявил, что оборону Мариуполя усилят подразделениями морской пехотыСогласно сообщению, за прошедшие сутки в секторе "М" соблюдаются условия перемирия. Боестолкновений и провокационных обстрелов нет. Зафиксирован пролет трех беспилотников. Два из них пролетали над Мариуполем, один над Бердянским.

Как отметил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, боевые действия на этом направлении не велись впервые со дня заключения Минских договоренностей 5,5 месяца назад.

Также сегодня около часа ночи беспилотник "ДНР" производил разведку над Володарским.