За сутки в Луганской области ранены двое военных ВСУ
10:29, 01 августа 2015Война
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В Луганской области за минувшие сутки, 31 июля, в результате обстрела были ранены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.
REUTERS
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, за минувшие сутки в области террористы из минометов обстреляли г. Золотое. В результате были ранены двое военных 54-й бригады ВСУ из Волынской и Львовской областей.
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В традиционно «горячей точке» - Станице Луганской - за долгое время наблюдается относительное затишье. Был незначительный обстрел из минометов и автоматического оружия.
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