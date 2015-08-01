За сутки в Луганской области ранены двое военных ВСУ

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, за минувшие сутки в области террористы из минометов обстреляли г. Золотое. В результате были ранены двое военных 54-й бригады ВСУ из Волынской и Львовской областей.

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В традиционно «горячей точке» - Станице Луганской - за долгое время наблюдается относительное затишье. Был незначительный обстрел из минометов и автоматического оружия.