Боевики совершили короткую вооруженную провокацию в Широкино

Боевики вчера совершили вооруженную провокацию в Широкино.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеБоевики за сутки обстреляли силы АТО рекордное количество раз - более 100

«На Мариупольском направлении эпицентром боевых действий стали наши передовые позиции под Старогнатовкой. Около 6 часов до и после рассвета боевики вели непрерывные и мощные обстрелы из 122-мм пушек; огонь велся с расстояния более 6 км», - отметил он.

«Ближе к вечеру противник совершил короткую вооруженную провокацию в Широкино. На других рубежах этого направления вчера было спокойно», - подчеркнул Лысенко.