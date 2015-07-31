Под Мариуполем подорвались двое саперов - ИС

Об этом сообщает группа Информационный Сопротивление со ссылкой на СМИ и местных волонтеров.

"Двое саперов подорвались на мине. В больнице скорой помощи просят мариупольцев сдать кровь для раненых", - пишет сайт Мариуполя.

Читайте такжеНа Луганщине погибли 5 военных, подорвавшись на взрывном устройстве"Мы надеемся, что горожане не останутся равнодушными и помогут ребятам, которые защищают наш город, выжить", - говорят медики.