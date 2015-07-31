Под Мариуполем подорвались двое саперов - ИС
09:15, 31 июля 2015Война
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В районе Мариуполя вчера, 30 июля, вечером подорвались двое саперов.
На мине подорвались двое украинских бойцов / пресс-центр АТО
Об этом сообщает группа Информационный Сопротивление со ссылкой на СМИ и местных волонтеров.
"Двое саперов подорвались на мине. В больнице скорой помощи просят мариупольцев сдать кровь для раненых", - пишет сайт Мариуполя.
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