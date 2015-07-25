Украинская сторона СЦКК предлагает ОБСЕ провести верификацию отвода техники боевиками - пресс-центр АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон продолжает фиксировать многочисленные случаи нарушения Минских договоренностей незаконными вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А именно - применение боевиками артиллерии калибров 152 - и 122-мм, минометов калибра свыше 100 мм, танков.

Читайте такжеБоевики сами обстреляли Донецк, обнародован радиоперехват - штаб АТО

Только в течение минувших суток со стороны НВФ зафиксировано 10 случаев применения артиллерийских систем калибра более 100 мм по позициям сил АТО, и мирных населенных пунктов, что запрещено Минскими соглашениями.

Так, 24 июля, во время очередного брифинга украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ о том, интенсивность обстрелов позиций сил АТО и населенных пунктов подконтрольных Украине наоборот растет, в том числе из танков калибра 125 миллиметров. И это происходит на фоне заявлений руководителей ОРДО и ОРЛО почти неделю назад об отводе танков и артиллерии калибра менее 100 миллиметров из районов линии соприкосновения.

В этом контексте руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Андрей Таран призвал представителей СММ ОБСЕ, и российскую сторону СЦКК занять более активную позицию в процессе мониторинга ситуации относительно правдивости информации со стороны представителей ОРДО и ОРЛО, в вопросах имплементации своих политических заявлений.

Читайте такжеОБСЕ: стороны конфликта на Донбассе продолжают использовать тяжелое вооружение

По этому поводу украинской стороной СЦКК было предложено представителям СММ ОБСЕ провести Верификацию отвода техники НВФ, с целью подтверждения таких действий со стороны НВФ.

В ходе брифинга, руководитель украинской стороны СЦКК очередной раз подчеркнул важность обеспечения безусловного прекращения огня со стороны ОРДО, ОРЛО и немедленного отвода техники и вооружения на рубежи, определенные Комплексом мер по выполнению Минских соглашений.

Представителям СММ ОБСЕ было предоставлено задокументированные факты применения боевиками ОРДО и ОРЛО тяжелой артиллерии, полученные от военных наблюдателей СЦКК.

Читайте такжеСилы АТО сбили беспилотник террористов "ДНР" (видео)

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 18 часов 24 июля, зафиксировано около 40 обстрелов позиций сил Антитеррористической операции на Донбассе. Отмечается, что в зоне проведения АТО фактов применения тяжелого вооружения со стороны российско-террористических войск поубавилось.