ОБСЕ: стороны конфликта на Донбассе продолжают использовать тяжелое вооружение
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует, что стороны конфликта на Донбассе продолжают использовать тяжелое вооружение.
Об этом сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
"Мы уже были свидетелями отвода тяжелого вооружения от фронтовой линии, и все стороны утверждают, что они отвели значительное количество вооружений, хотя СММ в рамках выполнения задач по мониторингу и верификации слышала, видела и сообщала о фактах использования всеми сторонами так сказать отведенных вооружений. Это вооружение продолжает убивать солдат и мирных людей в Донецкой и Луганской областях", - сказал Александр Хуг.
Читайте такжеОБСЕ: Боевики показали вооружение калибром менее 100 мм, которое собрались отводить
По его словам, сейчас наблюдатели миссии патрулируют зону периметра безопасности и посещают территории хранения отведенной техники."Я только могу сожалеть, что они продолжают сталкиваться с ограничениями их свободы передвижения, иногда им не дают проверять наличие вооружений, такие вооружения иногда в больших количествах перемещаются. Часто нам говорят, что они находятся на ремонте или используются для учебных целей. Это совершенно не способствует увеличению доверия и должно быть прекращено", - отметил Александр Хуг.