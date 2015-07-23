ОБСЕ: стороны конфликта на Донбассе продолжают использовать тяжелое вооружение

Об этом сообщил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Мы уже были свидетелями отвода тяжелого вооружения от фронтовой линии, и все стороны утверждают, что они отвели значительное количество вооружений, хотя СММ в рамках выполнения задач по мониторингу и верификации слышала, видела и сообщала о фактах использования всеми сторонами так сказать отведенных вооружений. Это вооружение продолжает убивать солдат и мирных людей в Донецкой и Луганской областях", - сказал Александр Хуг.

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По его словам, сейчас наблюдатели миссии патрулируют зону периметра безопасности и посещают территории хранения отведенной техники."Я только могу сожалеть, что они продолжают сталкиваться с ограничениями их свободы передвижения, иногда им не дают проверять наличие вооружений, такие вооружения иногда в больших количествах перемещаются. Часто нам говорят, что они находятся на ремонте или используются для учебных целей. Это совершенно не способствует увеличению доверия и должно быть прекращено", - отметил Александр Хуг.