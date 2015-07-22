ОБСЕ сообщила о скоплении танков и ракетных комплексов боевиков вблизи Мариуполя

Как говорится в отчете миссии за 21 июля, опубликованном сегодня, несмотря на утверждение, что отвод тяжелого вооружения был завершен, миссия продолжает фиксировать перемещение вооружения вопреки определенным Минскими соглашениями линиям отвода.

"В подконтрольных правительству районах Украины, Специальная мониторинговая миссия видела два противотанковых управляемых ракетных комплекса (вероятно типа 9К111 "Фагот" или 9М113 "Конкурс") в разных местах. Беспилотный летательный аппарат СММ видел сосредоточение 11 основных боевых танков, 31 бронетранспотер, две артиллерийские установки на буксире (вероятно 122-мм гаубицы Д-30) и по меньшей мере 31 грузовик в подконтрольном "ДНР" Безымянном (30 км восточнее Мариуполя)", - говорится в отчете.

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Также миссия отмечает, что в подконтрольной Украине Красногоровке (в 19 км западнее Донецка) был замечен один танк.

Кроме того, отмечается, что с обеих сторон конфликта беспилотники ОБСЕ попадали под электронное глушение сигнала.