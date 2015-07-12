"Правый сектор" вышел из зоны АТО – комбат 5-го батальона
Бойцы 5-го батальона «Правого сектора» оставили свои позиции в зоне проведения Антитеррористической операции в Донецкой области.
Об этом Громадському сообщил командир пятого отдельного батальона «ПС» «Черный».
Читайте такжеСторонники "Правого сектора" и "Оппозиционный блок" требуют досрочных выборовПо его словам, позиции они оставили по приказу главы «ПС» Дмитрия Яроша. Одновременно, причины такого приказа бойцам не сообщили.
В то же время, журналист Татьяна Даниленко на своей странице в Twitter ссылаясь на представителя ДУК отмечает, что из зоны АТО вышел один батальон под руководством Черного.
"Из зоны АТО вышел один батальон под руководством Черного, хотят поддержать протестующих, - представитель ДУК на 5 канале", - говорится в сообщении.
Із зони АТО вийшов один батальйон під керівництвом Чорного, хочуть підтримати протестувальників, - речник ДУК на @5channel
— Tetiana Danylenko (@tdanylenko) July 12, 2015