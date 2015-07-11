В течение дня боевики осуществили более 20 обстрелов позиций сил АТО - штаб
20:11, 11 июля 2015Война
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По состоянию на 18 часов пророссийские наемники совершили более 20 обстрелов позиций сил антитеррористической операции.
REUTERS
Как сообщили в пресс-центре АТО, при этом боевики трижды нарушили Минские договоренности.
"Со 120-мм минометов бандформирования обстреляли позиции защитников Украины вблизи н.п.Опытное в 5.55 и около 12-ти часов, около 160-ти – позиции вблизи н.п.Троицкое", - говорится в сообщении.
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В течение 11 июля из стрелкового оружия, минометов, гранатометов обстреляны позиции сил АТО в районе н.п. Крымское, Кирово, Сизое, Новотошковское, Майское, неоднократно – вблизи н.п. Лозовое, Пески и Опытное.
В течение дня пролетов вражеских беспилотников не зафиксировано, добавили в штабе.
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