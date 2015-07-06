Украинские силы ПВО сбили беспилотник над Азовским морем

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В сообщении сказано, что "сегодня ночью военнослужащие противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины обнаружили пролет беспилотника над акваторией моря близ Мариуполя. Средствами ПВО летательный аппарат был сбит и упал в воду". Продолжается операция по его подъему со дна моря.

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