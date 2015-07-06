Украинские силы ПВО сбили беспилотник над Азовским морем
20:14, 06 июля 2015Война
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Украинские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат противника над акваторией Азовского моря.
Сбитый в мае российский беспилотник / Пресс-служба СБУ
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
В сообщении сказано, что "сегодня ночью военнослужащие противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины обнаружили пролет беспилотника над акваторией моря близ Мариуполя. Средствами ПВО летательный аппарат был сбит и упал в воду". Продолжается операция по его подъему со дна моря.
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