После отхода боевиков из Широкино активные боевые действия переместились на север от Мариуполя - штаб

После отхода террористов из Широкино активные боевые действия переместились на север от Мариуполя, противник совершает вооруженные провокации в Николаевке, Старогнатовке и Чермалыке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«На Мариупольском направлении после отхода противника из Широкино активные боевые действия перенеслись на север. За небольшим исключением, вчера боевики осуществляли провокации только утром - в Николаевке, Старогнатовке и Чермалыке. Кроме стрелкового оружия, противник провел ряд обстрелов наших позиций из минометов и гаубиц», - отметил он.

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Также Лысенко сообщил, что вчера в пределах Донецкой и Луганской областей зафиксировано 3 полета вражеских беспилотников.

Как сообщал УНИАН, 2 июля появились сообщения, что террористы покинули село Широкино вблизи Мариуполя.

3 июля председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил эту информацию.