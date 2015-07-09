База заявок электронных пропусков не справляется с наплывом желающих- СБУ

Сайт для оформления электронных пропусков в зону проведения антитеррористической операции (АТО) не справляется с большим количеством обращений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена рабочей группы при Службе безопасности Украины (СБУ) по вопросам пропускной системы Александра Горбатко на пресс-конференции.

"Не везде сайт работает. То есть, то он работает, то он не работает, то он виснет. Очевидно, что большое количество людей, которые захотели подать заявки "положили" этот сайт. Сайт не справляется с тем объемом обращений. Возможно, есть какие-то DOS-атаки, еще какие-то интернет-преступления в отношении этого сайта. И это не позволяет должным образом хорошо работать с этим сайтом. Это говорит о том, что плохая подготовка тех людей, которые за это отвечают", - заявил Горбатко.

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Как сообщал УНИАН, с 7 июля документы для получения разрешений на пересечение линии соприкосновения на востоке Украины стало возможным подавать в электронной форме.