Боевики все чаще обстреливают сами себя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Дмитрий Гуцуляк сегодня на брифинге в Киеве.

«Командование сил АТО отмечает, что участились случаи, когда российско-террористические войска ведут огонь в сторону своих же позиций. Цель этих обстрелов - дискредитировать украинских военных, обвинив в нарушении режима прекращения огня», - заявил он.

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По словам Гуцуляка, боевики постоянно провоцируют украинские войска на огонь. Военнослужащие Украины эффективно подавляют огневые точки российско-террористических бандформирований из пулеметов и гранатометов.

«Командование АТО отмечает, что украинские военные строго соблюдают Минские договоренности и отвечают боевикам только в случае прямой угрозы жизни личного состава сил АТО или мирных жителей Донбасса. При этом наши военные применяют оружие, не запрещенное Минскими договоренностями», - добавил пресс-офицер.