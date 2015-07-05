Боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Счастья, Станицы Луганской и Песок из запрещенного оружия

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Так, с 18:00 вечера до полуночи 4 июля террористы 30 раз обстреляли позиции сил АТО, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В 20.00 в течение получаса позиции сил АТО вблизи города Счастье подверглись минометному обстрелу боевиков с использованием 120-мм минометов. С 21.10 до полуночи пророссийские бандформирования били из 120-мм минометов и вели обстрел из стрелкового оружия по силам АТО в районе Станицы Луганской, Новгородского. В 21.30 зажигательными минами калибра 120-мм обстреляны позиции сил АТО вблизи н.п. Пески", - подчеркнули в штабе.

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Также из стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО вблизи населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Крымское, Опытное, Донецкого аэропорта и т.д.

На Луганщине зафиксировали около 10 пролетов беспилотников боевиков.

"С нуля часов до 6 утра сегодня, 5 июля, боевики вели беспокойный огонь из стрелкового оружия практически по всей линии разграничения. Украинские военные дают адекватный отпор из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями", - добавляют в штабе.

Военные уверяют, что несмотря на обстрелы пророссийских незаконных вооруженных формирований, ситуация в зоне проведения АТО находится под контролем украинских бойцов.