Члены "Правого сектора" на востоке Украины заявляют, что не подчиняются ВСУ - миссия ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии.

"В Авдеевке (подконтрольная правительству Украины, 15 км на северо-запад от Донецка), Специальная мониторинговая миссия была остановлена вооруженными членами "Правого сектора", которые не позволили ей проследовать дальше до наблюдательного пункта Совместного центра по контролю и координации", - сказано в отчете.

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Миссия заявляет, что несмотря на призывы генерал-майора украинских Вооруженных сил, руководителя украинской части в Совместном центре по контролю и координации и командования Антитеррористической операции, вооруженные мужчины отказывались пропустить наблюдателей.

"Они настаивали, что они имеют свои собственные приказы и не подчиняются командованию украинских Вооруженных сил", - отмечается в отчете.

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Как сообщал УНИАН, в начале июня заместитель командира ДУК "Правый сектор" Валентин Манько высказал мнение, что захват Марьинки и Красногоровки позволит боевикам замкнуть котел в Песках, Авдеевке и Карловке.