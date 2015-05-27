Сепаратисты хотят осудить Пушилина за измену "ДНР"

Донецкий политолог Роман Манекин, который является горячим сторонником псевдореспублики "ДНР", инициировал сбор подписей под требованием привлечь к ответственности Пушилина за его "предательские заявления", сообщает "канал 24".

В Интернете уже распространили петицию-обращение к "прокурору ДНР" с соответствующим предложением. Возмущение среди пихильникив "ДНР" вызвали заявления Пушилина о готовности возвращения Донецка в состав Украины.

По словам Манекина, Пушилин подписал и отправил проект поправок в Конституцию Украины от имени "ДНР", что противоречит его должностным полномочиям. Упомянутый проект якобы предусматривает изменение конституционного строя "ДНР" путем превращения ее в "отдельный регион Донецкой области с особым статусом".

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Действия Пушилина, как бы это абсурдно ни звучало, предлагают расценить как призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности "республики".

Как сообщал УНИАН, 11 мая так называемый "вице-спикер народной рады ДНР" Денис Пушилин заявил, что самопровозглашенная "Донецкая народная республика" согласна на самую широкую автономию без ущерба ее интересам в составе Украины.