На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский боец, еще один пострадал

Несмотря на Вербное воскресенье враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.

На Луганщине от обстрелов боевиков погиб один украинский боец, еще один получил боевое поражение.

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Как сообщает штаб ООС, несмотря на большой христианский праздник – Вербное воскресенье, враг сегодня открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил.

Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Напомним, в течение минувших суток, 11 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие обстрелов ранения трое украинских бойцов получили ранения.