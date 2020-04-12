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На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский боец, еще один пострадал

12:40, 12 апреля 2020
Война
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ВСУ понесли потери на Донбассе / фото Сайт президента Украины

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Как сообщает штаб ООС, несмотря на большой христианский праздник – Вербное воскресенье, враг сегодня открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил.

Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Напомним, в течение минувших суток, 11 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие обстрелов ранения трое украинских бойцов получили ранения.

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