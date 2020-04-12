Сутки на Донбассе: трое украинских военных ранены, коронавирус у бойцов ОС не зафиксирован

Подразделения ОС 11 апреля ответным огнем ранили семерых оккупантов.

В течение минувших суток, 11 апреля, вооруженные формирования РФ на Донбассе восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие обстрелов ранения трое украинских бойцов получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник применил против украинских сил запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские защитники подавили вражескую активность огневыми средствами.

По данным разведки, 11 апреля подразделения ОС ответным огнем ранили семерых оккупантов.

Сегодня ночью сразу после полуночи оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра украинские позиции вблизи села Тарамчук на Приазовье. Ответным огнем военные ОС немедленно прекратили враждебную провокацию. За текущие сутки потерь среди украинских бойцов нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее разведка сообщала, что российско-оккупационные войска разместили на огневых позициях более 20 единиц тяжелого вооружения, среди которых 122-мм гаубицы.