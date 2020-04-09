На Луганщине снаряд боевиков взорвался во дворе местной жительницы, осколки повредили дом

В результате обстрела никто не пострадал.

В Луганской области вражеский снаряд взорвался во дворе местной жительницы, осколки повредили окна и кровлю дома.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook. "Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный. Применив минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы, российские оккупанты подвергли опасности местных жителей, которые проживают вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Так, сегодня вражеский заряд от АГС-17 взорвался во дворе местной жительницы. Осколки от гранаты повредили окна и кровлю дома. Никто не пострадал.

В пресс-центре ООС отметили, что поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью мирных жителей, подразделения Объединенных сил открыли огонь.

"Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование Минских договоренностей", - отметили в штабе.