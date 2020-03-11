Новая смерть на Донбассе: на КПВВ "Майорск" скончалась пенсионерка

Женщина умерла на пункте пропуска в Донецкой области.

На контрольном пункте въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе сегодня умерла женщина.

Об этом сообщил в Facebook представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лиснянский.

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"Только, что мне сообщили, что в 16:05 на КПВВ Майорск умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины. Женщина переходила КПВВ, в 15:30 ей стало плохо, она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось", - написал он.

Как сообщал УНИАН, на КПВВ с 7 марта ввели ограничения на пересечения из-за возможного распространения коронавируса.