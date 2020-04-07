С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины - Минобороны
13:12, 07 апреля 2020Война
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Подразделения Объединенных сил полностью контролируют обстановку.
С начала суток российско-оккупационные войска не нарушали режим тишины / УНИАН
С начала суток режим тишины на линии боевого столкновения на Донбассе российско-оккупационные войска не нарушали.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник.
«С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, режим тишины на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска не нарушали», - заявил он.
По словам Мотузяника, подразделения Объединенных сил полностью контролируют обстановку, неуклонно соблюдают режим тишины и готовы в случае вражеской вооруженной активности дать надлежащий отпор российским оккупантам.
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