С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины - Минобороны

Подразделения Объединенных сил полностью контролируют обстановку.

С начала суток режим тишины на линии боевого столкновения на Донбассе российско-оккупационные войска не нарушали.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник.

«С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, режим тишины на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска не нарушали», - заявил он.

По словам Мотузяника, подразделения Объединенных сил полностью контролируют обстановку, неуклонно соблюдают режим тишины и готовы в случае вражеской вооруженной активности дать надлежащий отпор российским оккупантам.