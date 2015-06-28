СЦКК: в Бердянском на Донетчине оборудован новый наблюдательный пункт

Об этом говорится в заявлении СЦКК, сообщает Украинская Правда.

"Отмечаются систематические попытки незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО сорвать деятельность украинской части СЦКК. ... Утром 26 июня был уничтожен автомобиль Совместного центра, который находился рядом со зданием наблюдательного пункта. Во время второго обстрела, который продолжался с 19.48 до 20.35 из района н.п. Саханка, что на территории ОРДО, прилетело около 100 мин калибра 120 мм и снарядов 122 калибра. В результате обстрела наблюдательный пункт был разрушен прямым попаданием снаряда", - заявили в СЦКК.

"Продолжается работа по контролю за соблюдением режима прекращения огня. В случае активных боевых действий проводятся мероприятия, направленные на прекращение огня и на деэскалацию конфликта", - добавили в Центре.

"Обеим сторонам конфликта постоянно доводятся координаты расположения наблюдательных пунктов СЦКК. Обе стороны проводят надлежащие меры для исключения возможностей обстрела наблюдательных пунктов СЦКК. Двойной обстрел и уничтожение наблюдательного пункта Общего центра в Бердянском Украинская сторона расценивает как очередную циничную провокацию со стороны представителей ОРДО", - заявили в СЦКК.

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Согласно заявлению, такие действия "направлены исключительно на невозможность деятельности украинской стороны СЦКК, демонстрируют нежелание незаконных вооруженных формирований ОРДО следовать Минским договоренностям, имплементации комплекса мер по мирному урегулированию конфликта и направлены на дальнейшую его эскалацию".

Как сообщал УНИАН, украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что мощные взрывы на Донецком заводе химических изделий могут привести к техногенной катастрофе в городе.