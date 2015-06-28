Во время минометного обстрела Станицы Луганской ранены двое военных

Об этом сообщила пресс-служба председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля. В сообщении также сказано, что вследствие минометного обстрела в нескольких местах перебит газопровод и повреждены фасады жилых домов.

Читайте такжеБоевики обстреливали позиции сил АТО на подступах к Мариуполю"Огонь велся с правого берега Северского Донца, оккупированного боевиками так называемой "ЛНР". В центральной части в нескольких местах перебит газопровод, повреждены фасады жилых домов. С самого утра ремонтники сумели устранить повреждения и восстановить подачу газа, однако райцентр и прилегающие села все еще остаются без света и центральной воды", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что электроэнергия, которая подавалась в район по резервной линии из России, была отключена на оккупированном стороне области.

"Сегодня утром к насосов, качающих воду в центральную систему, подключат генераторы. Если позволит боевая обстановка, частичная подача воды в Станице и близлежащих селах должна быть восстановлена еще сегодня", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрелов Станицы Луганской в ночь на субботу погибла мирная жительница.