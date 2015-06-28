Боевики обстреливали позиции сил АТО на подступах к Мариуполю
В течение последних суток боевики 85 раз обстреливали украинских воинов и мирные населенные пункты. Больше всего от вооруженных провокаций боевиков страдают населенные пункты, расположенные недалеко от Донецка.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. В частности, обстрелы велись по Пескам, Опытному, Красногоровке, Марьинке и шахте "Бутовка". "Там на протяжении 27 июня было зафиксировано 45 обстрелов. В частности, с запрещенной Минскими договоренностями артиллерии", говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики под Мариуполем обстреливают украинские позиции из крупнокалиберной артиллерииПод огнем боевиков остаются позиции сил АТО на подступах к Мариуполю, а также на Луганском и Артемовском направлении. Боевики постоянно бьют из почти всего имеющегося у них вооружения, включая тяжелую запрещенную артиллерию и танки.
"Уже с начала этих суток оккупанты около 15 раз обстреляли опорные пункты и блокпосты украинских защитников", - отметили в пресс-центре.
Со 120-мм минометов и танков они дважды били по Верхнеторецком, на Донецком направлении, а на Луганщине - по Золотому.
"Ночью кремлевские наемники нанесли мощный артиллерийский удар из запрещенных гаубиц калибра 152 мм по нашим защитникам, которые несут службу близ населенного пункта Дружба", - подчеркивается в сообщении.
На агрессию врага украинские защитники отвечают точными и своевременными ударами с вооружения, использование которого не ограничено Минскими соглашениями.