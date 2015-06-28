Боевики обстреливали позиции сил АТО на подступах к Мариуполю

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. В частности, обстрелы велись по Пескам, Опытному, Красногоровке, Марьинке и шахте "Бутовка". "Там на протяжении 27 июня было зафиксировано 45 обстрелов. В частности, с запрещенной Минскими договоренностями артиллерии", говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики под Мариуполем обстреливают украинские позиции из крупнокалиберной артиллерииПод огнем боевиков остаются позиции сил АТО на подступах к Мариуполю, а также на Луганском и Артемовском направлении. Боевики постоянно бьют из почти всего имеющегося у них вооружения, включая тяжелую запрещенную артиллерию и танки.

"Уже с начала этих суток оккупанты около 15 раз обстреляли опорные пункты и блокпосты украинских защитников", - отметили в пресс-центре.

Со 120-мм минометов и танков они дважды били по Верхнеторецком, на Донецком направлении, а на Луганщине - по Золотому.

"Ночью кремлевские наемники нанесли мощный артиллерийский удар из запрещенных гаубиц калибра 152 мм по нашим защитникам, которые несут службу близ населенного пункта Дружба", - подчеркивается в сообщении.

На агрессию врага украинские защитники отвечают точными и своевременными ударами с вооружения, использование которого не ограничено Минскими соглашениями.