"Фонд обороны страны" на выставке защитной продукции в Киеве презентовал мобильную казарму

Как передает корреспондент УНИАН, по словам члена Наблюдательного совета «Фонда обороны страны» Геннадия Корбана, это «первый образец мобильной казармы натовского стандарта, изготовленній на Южном машиностроительном заводе».

В частности, уникальная разработка украинских волонтеров и производителей соответствует стандартам штабов армий НАТО и позволяет украинским военным быстро разворачивать комфортабельные полевые базы непосредственно в зоне боевых действий.

Как отмечают разработчики, передвижная казарма для военных - это мобильный трансформируемый модуль, который при транспортировке представляет собой стандартный 40-футовый контейнер. При развертывании, что даже в полевых условиях продолжается около 60 мин., площадь казармы увеличивается до 65-80 кв. м. Передвижная казарма обеспечивает комфортные условия проживания при температуре от - 40 до + 40 С. Модуль оснащен системами водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и т. д, он может функционировать вполне автономно или быть подключенным к существующим сетям. Конструкция позволяет перевозить все необходимое оборудование внутри модуля, что уменьшает затраты на транспортировку.

Выставка «Народная самооборона», на которой представлена продукция и средства защиты от любых угроз, будет проходить в течение двух дней на территории "Художественного Арсенала" 26-27 июня.