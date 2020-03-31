В районе Катериновки на российской мине подорвался украинский военный

По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

В районе населенного пункта Катериновка Луганской области при выполнении боевого задания один украинский военнослужащий был тяжело травмирован в результате подрыва на противопехотной мине.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Указывается, что воину оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое.

По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

«Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий», - отмечают в Объединенных силах.