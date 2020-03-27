С начала текущих суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня - штаб ООС
С начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.
Как говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, все нарушения зафиксированы на Донецком направлении.
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Так, утром оккупанты выпустили 6 мин 82-го калибра, а также использовали станковый противотанковый гранатомет во время обстрела позиций украинских военных вблизи Талаковки. Также из 82-мм миномета, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов боевики вели обстрел позиций украинских бойцов в районе Павлополя.
Кроме того, террористы открывали огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Песков, при этом используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Боевых потерь в результате обстрелов нет.